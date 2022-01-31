مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 31 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 31 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 31 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

أوقات الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 31، الموافق 28 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:17 صباحًا
أذان الظهر 12:08 صباحاً
أذان العصر 3:09 مساءً
أذان المغرب 5:31 مساءً
أذان العشاء 6:50 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:23 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
موعد أذان العصر 3:11 مساءً
موعد أذان المغرب 5:33 مساءً
موعد أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 3:04 مساءً
موعد أذان المغرب 5:26مساءً
موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:10 مساءً
موعد أذان المغرب 5:33 مساءً
موعد أذان العشاء 6:48 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

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