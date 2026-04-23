تطعيمات الحج 2026.. الصحة: إجراءات وقائية أساسية قبل أداء المناسك

كتب : أحمد العش

11:58 م 23/04/2026 تعديل في 11:59 م

تطعيمات الحجاج

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الحصول على التطعيمات المقررة قبل السفر لأداء مناسك الحج، مشددة على أنها ليست إجراءً روتينيًا، بل تمثل خط الدفاع الأول لحماية الحجاج من الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الزحام الشديد والتكدس في المشاعر المقدسة يزيدان من فرص انتقال العدوى، ما يجعل الالتزام بالتطعيمات ضرورة أساسية لكل حاج.

التطعيمات حماية فردية ومجتمعية

أشارت "الوزارة" إلى أن الالتزام بالحصول على اللقاحات يسهم بشكل كبير في تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض، ويحافظ على صحة الحاج.

وأكدت أن أثر التطعيمات لا يقتصر على الفرد فقط، بل يمتد لحماية المحيطين به، سواء خلال الرحلة أو بعد العودة إلى أرض الوطن.

التوجه للوحدات الصحية المعتمدة

شددت وزارة الصحة، على ضرورة توجه الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الوحدات الصحية المعتمدة للحصول على اللقاحات المطلوبة، داعيةً إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال جميع الإجراءات الوقائية قبل السفر.

إرشادات صحية لضمان رحلة آمنة

دعت "الصحة" الحجاج إلى اتباع عدد من الإرشادات الصحية، من بينها الحفاظ على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، مؤكدةً أهمية التباعد قدر الإمكان لتقليل فرص الإصابة وضمان أداء المناسك في أجواء صحية آمنة.

الوعي أساس الوقاية

اختتمت وزارة الصحة والسكان، بيانها بالتأكيد على أن الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية يمثلان حجر الأساس في حماية الحجاج.

ودعت الجميع إلى تحمل المسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين، بما يضمن موسم حج آمنًا وخاليًا من المخاطر الصحية.

تطعيمات الحجاج موسم الحج 2026 وزارة الصحة

