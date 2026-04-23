كتب- محمد لطفي:

تُوفي مساء اليوم الشاعر والناقد والكاتب أشرف البولاقي، بعد مسيرة حافلة بالكثير من الأعمال الأدبية المهمة.

وشكلت وفاة "البولاقي" صدمة في الوسط الأدبي والثقافي، وتداول الكثير من الأدباء والمثقفين الخبر بحزن شديد.

من هو الشاعر أشرف البولاقي؟

وُلد "البولاقي" في 19 أغسطس 1968، في مدينة قنا، لأسرة ترجع أصولها إلى قرية برديس بمحافظة سوهاج، وشغل منصب مدير الثقافة العامة بفرع ثقافة قنا.

بدأ أشرف البولاقي تجربته الشعرية تقليديًا كلاسيكيًا، غير أنه انقلب عليها، وانتهى به الأمر إلى انتقادها وإلى القول بأن القصيدة العمودية تمر بمأزق كبير بسبب عشاقها لا بسببها هي، وفضلًا عن تجربته مع الشعر الموزون ـ العمودي وشعر التفعيلة ـ فقد صدرت له ثلاثة دواوين نثرية.

وتنوع إنتاج البولاقي الأدبي والفكري بين الشعر والدراسات الشعبية والكتب الفكرية والنقدية والأدب الساخر والرواية والقصة القصيرة، كما نشر العديد من المقالات والدراسات النقدية في صحف ودوريات مصرية وعربية.

ومن دواوينه "جسدي وأشياء تقلقني كثيرًا"، و"سلوى ورد الغواية"، و"واحد يمشي بلا أسطورة"، و"والتين والزيتونة الكبرى وهند"، فضلًا عن مؤلفات أخرى في النقد والسرد والأدب الشعبي والخطاب الديني.

كتب أشرف البولاقي

صدرت له دراسات فكرية وكتابات منوعة، منها: "مصر وأنا وثورة الفيسبوك" (سلسلة مدونات عصرية)، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2017، "العلمانية وهموم المجتمع المدني" (قراءات ثقافية)، عن دار ابن رشد 2017، "حوار مع صديقي المؤمن: القرآن وأسئلة التلقي والتأويل"، عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، 2019، "هند وهزائم أخرى" (كتابات في الحزن والثقافة)، عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع 2021، "أحاديث في الدين والجنس والأدب والسياسة" (مقالات)، عن دار ابن رشد 2021، "كوفيد 19: مائة يوم من العزلة" (إشراقات العابر واليومي)، عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع 2021، "المرأة في العقل العربي: قراءة في ثقافة النفي والتهميش والمصادرة" (كتاب مشترك مع عمرو الشيخ)، عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع، 2021، "سنوات اللاجدوى: أحزان الثقافة الجماهيرية"، عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع 2022.

