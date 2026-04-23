كثّف معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهوده لتوعية المربين بآليات الحد من تأثير الإجهاد الحراري على الدواجن والماشية، حفاظًا على الثروة الحيوانية واستقرار الإنتاج، في ظل الارتفاعات المتلاحقة في درجات الحرارة.

وقال مصدر مسؤول بالمعهد، في تصريحات خاصة لـمصراوي، إن المعهد أعد حزمة متكاملة من 15 نصيحة فنية تستهدف تقليل الخسائر الناتجة عن موجات الحر، من خلال تحسين بيئة التربية والرعاية اليومية.

الإيواء المناسب وتقليل الرطوبة

أوضح "المصدر" أن توفير بيئة إيواء مناسبة يمثل خط الدفاع الأول، مشددًا على ضرورة تجنب التكدس داخل الحظائر والعنابر، لما يسببه من زيادة الإجهاد الحراري وانتشار الأمراض.

وأضاف أن خفض مستويات الرطوبة يعد أمرًا حيويًا، مع ضرورة تجنب الإسراف في استخدام المياه داخل أماكن التربية، خاصة في الأجواء الحارة، لما لذلك من تأثير سلبي على صحة الحيوانات.

التغذية المتوازنة وتوقيت تقديم الأعلاف

أشار المسؤول بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إلى أهمية تقديم أعلاف متوازنة تغطي احتياجات البروتين والطاقة، على أن تكون من مصادر معتمدة ومرخصة، لضمان جودة التغذية.

وشدد على ضرورة تجنب تقديم الأعلاف خلال ساعات النهار شديدة الحرارة، مع تفضيل تقديمها في الصباح الباكر أو المساء، لتقليل الحرارة الناتجة عن عمليات الهضم.

المكملات الغذائية ودعم مقاومة الإجهاد

لفت إلى أهمية استخدام المكملات والإضافات المسجلة، والتي تساعد في تقليل آثار الإجهاد الحراري، من خلال تحسين التوازن الحيوي داخل جسم الحيوان.

وأكد ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها في مياه الشرب، لما لها من دور في معادلة حموضة الدم والتخلص من نواتج التمثيل الغذائي الضارة.

التهوية والتبريد داخل العنابر

أوضح "المصدر" أن التهوية الجيدة تمثل عنصرًا أساسيًا في تقليل الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى أهمية وضع وسائل التبريد على ارتفاعات مناسبة أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر.

ونصح بتقليل سمك الفرشة داخل العنابر، وتجنب تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، مع الاعتماد على التهوية خلال الأوقات الأكثر اعتدالًا.

المياه النظيفة وتقليل التعامل المباشر

أكد المسؤول بالصحة الحيوانية، ضرورة توفير مياه شرب نظيفة بكميات كافية، مع زيادة عدد السقايات وتغيير المياه بشكل دوري لمنع تلوثها أو ارتفاع حرارتها.

وشدد على تقليل التعامل المباشر مع الحيوانات خلال فترات الحر، إلى جانب خفض شدة الإضاءة داخل العنابر للحد من نشاط الطيور.

توقيت العمليات البيطرية والنقل الآمن

لفت "المصدر" إلى أهمية تأجيل الفحوصات والتلقيحات والعلاجات إلى الأوقات الأكثر برودة، لتقليل الضغط على الحيوانات خلال موجات الحر.

واختتم المصدر المسؤول، بالتأكيد على ضرورة إجراء عمليات نقل الحيوانات ليلًا، مع تجنب التكدس داخل وسائل النقل، والالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات والنافق لمنع انتشار الأمراض.

