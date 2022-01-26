خصم 20 جنيهًا.. التموين تعلن خطوات الحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية"، منها استخراج بطاقة بدل تالف أو دون الحاجة الى الذهاب لمكاتب التموين، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

ويرصد مصراوي خطوات الحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف كالتالي:-

- الدخول على موقع "دعم مصر"

​- اختيار "خدمات تموينية للمواطنين".

- الضغط على إصدار بدل بطاقة تموين.

ـ استيفاء بيانات صاحب الطلب.

- وجود رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة.

- ضرورة وجود بيانات جميع افراد البطاقة أثناء تقديم الطلب حيث يقوم الموقع بطلب جميع البيانات .

- بعد الموافقة على الطلب الانتظار أسبوعين حتى تلقي رسالة باستلام البطاقة.

- استلام البطاقة من مكتب التموين المسجل فى الطلب.

- سيتم خصم 20 جنيهًا من قيمة الدعم مع أول صرف بعد إصدار البطاقة.