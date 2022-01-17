"نعوذ بالله من شر الناس".. علاء مبارك يرد على وصية عمرو أديب

كتب- أحمد عبدالمنعم

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينتقد فيها تصريحات الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية والتي قال فيها "أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي".. اية اللي جرى لنا والحيوانات دي متسابة إزاي.

وأعاد علاء مبارك تصريحات أديب مغردًا: "من عاش بوجهين مات لا وجه له.. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين".

كان عمرو ديب قال خلال برنامجه: "الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيًا بتتشطر عليه ميتًا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات".