حدث في 8 ساعات| وصية الإبراشي الأخيرة ووفاة زوجة عمر سليمان وغرق سيارة بالجيزة

كتب– أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم في مدينة السلام شرم الشيخ.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 634 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- وفاة زوجة اللواء الراحل عمر سليمان

أعلن عبدالحميد أحمد حمدي، زوج ابنة اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق ونائب رئيس الجمهورية السابق، وفاة والدة زوجته.

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- ﺍﻧطلاق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ الجلسة ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ منتدﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎلم

انطلقت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ الرابعة من ﻣتدى ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟم، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدﺍﻟﻔﺘﺎﺡ السيسي، ﻭيعوﺩ المنتدى ﻫذﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ تحت شعار "العودة معًا"، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ من 196 ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌالم ﻓﻲ مدينة "ﺍﻟﺴﻼﻡ" شرم الشيخ.

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- انتشال جثتين حتى الآن.. انقلاب سيارة نقل من أعلى معدية بمنشأة القناطر (صور)

شهد مركز منشأة القناطر شمال الجيزة، مساء الاثنين، انقلاب سيارة نقل تقل عمال مزرعة من أعلى معدية القطا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي عاملين حتى الآن مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا آخرين.

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- وصية وائل الإبراشي الأخيرة.. 40 صورة خلال تشييع الجنازة في مسقط رأسه بالدقهلية

رصدت عدسة "مصراوي" مراسم تشييع جنازة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في مسقط رأسه بمركز شربين محافظة الدقهلية، والتي أكد حسين الإبراشي، نجل عمه، أنها كانت وصيته لهم قبل رحيله.

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- السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني على هامش منتدى الشباب العالمي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

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- السيسي عن أزمة كورونا: اتبعنا استراتيجية الإغلاق المؤقت.. والنتيجة إيجابية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تعد تحديا عظيما واجه الإنسانية في العصر الحديث، وشكلت تحديات أخرى مركبة منها السياسية والاقتصادية.

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- "برنامج قاسي تفهمه المصريين".. السيسي: نعمل بالمرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بدأت في 2016 برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، أنهت المرحلة الأولى منه خلال الفترة الماضية، ونعمل حالياً بالمرحلة الثانية.

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- الجيزة: ضبط منتجات فاسدة بسلاسل ماركت تركية شهيرة- فيديو

أعلنت محافظة الجيزة، عن ضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بسلاسل ماركت تركية شهيرة بجنوب الجيزة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنها حي جنوب الجيزة وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين.

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- "الدور مش سهل".. أول ظهور لبسمة وهبة بعد إصابتها بمتحور أوميكرون

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، لأول مرة بعد إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، التي أعلنت أمس إصابتها به، من داخل حجرتها- ويبدو عليها أثار المرض- في فيديو عبر صفحتها على موقع انستجرام.

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- قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 634 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"، يكون مقر الجامعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

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- حظر الشيشة وغلق المحال.. توجيهات من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة.

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