معلومات الوزراء: ارتفاع قياسي في تكلفة استيراد الطاقة بعد اندلاع حرب إيران

كتب : أحمد العش

11:23 م 01/04/2026

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تكلفة استيراد المنتجات البترولية والغاز والنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق، وذلك بعد شهر واحد فقط من اندلاع الأزمة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

تفاصيل الزيادة في تكلفة استيراد الطاقة

أوضح "المركز" استنادًا إلى إنفوجرافيك نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المقارنة مع معدلات ما قبل اندلاع الأزمة أظهرت زيادات كبيرة في قيمة استيراد المنتجات البترولية، والزيت الخام، والغاز المسال، بنسب تراوحت بين 134% و250%.

وبيّن الإنفوجرافيك أن الزيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 185%، بينما سجلت واردات الزيت الخام ارتفاعًا بنحو 150%، إلى جانب زيادات ملحوظة في استيراد البوتاجاز والبنزين السولار، بنسب: 134% و 181% و250% على الترتيب.

وأشار المركز إلى أن هذه البيانات تأتي استنادًا إلى ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2026.

حرب إيران.. تكلفة استيراد الطاقة بعد اندلاع الأزمة

مجلس الوزراء حرب إيران المواد البترولية أسعار الطاقة

