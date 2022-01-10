وفاة أرملة اللواء الراحل عمر سليمان

كتب- محمد سامي:

أعلن عبدالحميد أحمد حمدي، زوج ابنة اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق ونائب رئيس الجمهورية السابق، وفاة والدة زوجته.

وقال حمدي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت اليوم حرم اللواء عمر سليمان، حماتي، ربنا يرحمها، الصلاة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة التجمع الخامس جنب كايرو فيستفال".

وأضاف: "أدعو لها، سيدة طيبة متواضعة عاشت لبيتها وأسرتها".

من ناحية أخرى أكد فرج أباظة، زوج ابنة المتوفاة الأخر في منشور له عبر موقع التواصل "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدة أولادي السيدة المحترمة ليلى يوسف عبدالغفار، حرم المغفور له اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق".

وأضاف: "ستشيع الجنازة غدًا الثلاثاء من مسجد الشرطة في التجمع الخامس. وسيقتصر العزاء على صلاة الجنازة".