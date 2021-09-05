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​استقرار الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

09:19 م الأحد 05 سبتمبر 2021
​استقرار الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

الأرصاد

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة رطبًا على باقي أنحاء البلاد نهارًا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس ليلًا، معتدل على كافة الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة:

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الأرصاد طقس الاثنين الطقس شبورة مائية

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