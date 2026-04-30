أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي على ضرورة اتخاذ الخيار الصحيح تجاه قضية تايوان التي تمثل التحدي الأبرز في مسار العلاقات الصينية الأمريكية.

وكشفت وزارة الخارجية الصينية عن تفاصيل اتصال هاتفي جرى يوم الخميس بين يي ونظيره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث وصف الوزير الصيني الدبلوماسية المباشرة على مستوى القادة بأنها النجم الهادي الذي يوجه مسار العلاقات الصينية الأمريكية.

وتأتي هذه المحادثات قبل نحو أسبوعين من الموعد المحدد لسفر الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، في زيارة تعد الأولى له منذ عام 2017، لإجراء مناقشات موسعة مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

القيادة الاستراتيجية في العلاقات الصينية الأمريكية

وأرجع يي، الفضل في الحفاظ على الاستقرار العام الذي تشهده العلاقات الصينية الأمريكية إلى القيادة الاستراتيجية التي يمارسها كل من شي جين بينج وترامب، مشددا على ضرورة اعتزاز الطرفين بهذه المكتسبات والاستعداد المكثف لضمان نجاح التفاعلات رفيعة المستوى المنتظرة.

أزمة تايوان ومستقبل العلاقات الصينية الأمريكية

وفي سياق المباحثات، حث وانج يي الإدارة الأمريكية على اتخاذ "الخيار الصحيح" فيما يخص ملف تايوان، مشيرا إلى أنها تمثل القضية الأكثر خطورة وحساسية ضمن ملفات العلاقات الصينية الأمريكية.

وتعتبر الحكومة في بكين أن الجزيرة ذاتية الحكم هي جزء أصيل من الأراضي الصينية، مؤكدة التزامها بضمها حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة، في حين تتبنى واشنطن موقفا معارضا لاستخدام القوة العسكرية في منطقة مضيق تايوان، مما يضع ضغوطا مستمرة على طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية.