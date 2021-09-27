البيئة تجري المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ

غدا.. بدء تلقي طلبات الحاصلين على الإعدادية العامة للالتحاق بالأزهر

كتب- محمد نصار:

أجرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية مراجعة دورية على مركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ (مركز السلام) والذي تقوم بإدارته إحدى الشركات المتخصصة في مجال مكافحة التلوث البحري في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة أي تلوث بالبيئة البحرية، وفي إطار دور وزارة البيئة الرامي إلى حماية الموارد البيئية الحساسة من مخاطر التلوث.

وقد تضمنت أعمال معاينة ومراجعة المركز استلام الوحدة البحرية (إنفايروشرم) بعد اكتمال عمليات رفع كفاءتها وذلك بهدف رفع قدرة وكفاءة المركز على أعمال السيطرة واحتواء التلوث طبقاً للمعايير الدولية.

ومن ناحيةً أخرى شاركت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية في الدورة التدريبية ال ٢٦ لتدريب ضباط الحماية المدنية على مواجهة الكوارث وذلك بمعهد الحماية المدنية، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على التعاون مع الجهات المختلفة من أجل رفع الوعي البيئي وزيادة كفاءة الجهات العاملة في مجال الأزمات والكوارث.