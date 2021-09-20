الخشت وعبدالغفار يتفقدان عيادات العناية بالمرأة بمستشفى النساء والتوليد بقصر العيني

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الاستقبال الجديد وطواريء أمراض النساء والتوليد، وتجديدات قسم 21 التابع للطواريء ووحدة الحمل الحرج، وتجديدات وحدة الأم والجنين، ووحدة المحاكاة الافتراضية، وذلك بحضور الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة، ورئيس قسم النساء والتوليد، ومدير مستشفى النساء والتوليد بقصر العيني، وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالتجديدات التي تمت بمستشفى النساء والتوليد، مؤكدًا أنها سوف تسهم فى تقديم خدمات صحية متميزة للمترددين عليها من المرضى، فضلاً عن أنها تمثل إضافة للمنظومة الصحية والطبية في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالملفات المتعلقة بالمرأة وتعمل منذ 3 سنوات بكل السبل العلمية والعملية الممنهجة والتوعية بقضايا المرأة، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والسيدات، مشيرًا إلى حجم التطور الكبير في ملف حقوق المرأة الذي قامت به الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح في ديسمبر 2020 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني وهي أول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية، حيث تم تجهيزها وتدريب الكوادر العاملة بها على أعلى مستوى من خلال بروتوكول طبي للتعامل مع فئات السيدات اللائي تعرضن للعنف وبهدف الحصول على خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية.