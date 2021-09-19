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الإمام الأكبر: الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل السلام العالمي

04:29 م الأحد 19 سبتمبر 2021
الإمام الأكبر: الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل السلام العالمي

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

أكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن الأزهر والفاتيكان تلاقيا معًا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، وأن البابا فرنسيس رجل شديد الإخلاص لرسالته ورجل سلام من الطراز الأول.

وقال خلال استقباله محمود طلعت قبل مباشرة مهام منصب السفير المصري في الفاتيكان، الأحد، بمقر المشيخة،«تلاقيت مع الباب فرانسيس سويًّا على مبادئ الخير ونشر المحبة بين الجميع، وتكللت الجهود المخلصة بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي ظهرت بعد أن عايشنا واقعًا مريرًا بسبب الخلافات والتعصب والظواهر السلبية التي أطاحت بمجتمعاتنا شرقًا وغربًا، واستغلها مروجو الكراهية وتجار العنف في بث الفرقة والضغينة بين أتباع الرسالات السماوية».

من جانبه، أعرب السفير محمود طلعت عن سعادته باستقبال فضيلة الإمام الأكبر له، مؤكدا أن اللقاء مهم وملهم بالنسبة له نظرًا لما تشهده علاقة الأزهر والفاتيكان من تطور ملحوظ في السنوات الماضية.

وأكد أن جهود فضيلة شيخ الأزهر في نشر السلام العالمي وثقافة التعايش محل تقدير واحترام من الجميع، وتمثل أنموذجا في تاريخ الحوار بين الأديان وأنه سوف يبذل قصارى جهده لتعزيز هذه الجهود التاريخية والبناء عليها.

أحمد الطيب الأزهر الفاتيكان السلام العالمي البابا فرنسيس

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