هيئة المساحة: ١١٢ ألف معاينة وأعمال بأطوال ١٥٠ كيلومترًا لتوسعة مصارف غرب الدلتا -صور

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا، اليوم السبت، من المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها حاليًّا.

وصرح عبد العاطي بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها، ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد.

وأوضح التقرير أن هيئة المساحة تشارك في أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال لجان التثمين ولجان الفحص؛ حيث بلغ إجمالي المعاينات أكثر من ١١٢ ألف طلب في جميع محافظات الجمهورية.

وتقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لتوسعة مصارف غرب الدلتا؛ حيث تم الانتهاء من نحو ١٥٠ كيلومترًا بمحافظات (البحيرة- الإسكندرية- مطروح)، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لعدد (١١) محطة رفع على تلك المصارف، ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.

وتقوم هيئة المساحة، بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية، بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية بمقياس رسم ١/ ١٠٠٠ للمناطق غير المخططة بالإسكندرية؛ لاستخدامها في أعمال التطوير بالمحافظة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط المساحية (الورقية والرقمية) بمقياس رسم ١/ ٥٠٠٠ بمسطح إجمالي قدره ٢٥٠٠ كيلومتر مربع.

وتتعاون الهيئة مع شركات القطاع الخاص في إنشاء ومراجعة واعتماد الخرائط المساحية طبقــًا للمواصفات القياسية المصرية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي قامت الهيئة بتحديثها عام ٢٠٢٠ والخاصة بعملية إنتاج الخرائط المساحية.

وتقوم الهيئة بتوفير جميع الأطالس والخرائط المساحية (الطبوغرافية والتفصيلية) التي تطلبها مكتبة الإسكندرية للعرض بالمكتبة ولاستخدامها في أعمال البحث والإطلاع وجميع أغراض البحث العلمي للمترددين على المكتبة.