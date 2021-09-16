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"النقل" تنشر صورًا جديدة لعربات "TOP VIP" في أسطول السكك الحديدية

09:44 م الخميس 16 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة النقل، صورًا جديدة لعربات "top vip"، التي قالت إنها واحدة من أفخم عربات القطارات في أسطول هيئة السكك الحديدية.

وكانت هيئة السكة الحديد، شغلت عربات فاخرة باسم "TOP VIP" ضمن القطارات المكيفة العاملة بنظام الـ"VIP" على خطوط الصعيد، هذه العربات صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى تم تسليمها للهيئة خلال عامي 2016 و2017.

جدير بالذكر، أن هذه العربات المعروفة باسم TOP VIP تم تصنيعها في مصر بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية بنسبة مكوّن محلي تعدت الـ40%، وتعتبر أفخم العربات الموجودة ضمن أسطول القطارات المصري حتى الآن.

السكك الحديدية وزارة النقل عربات TOP VIP هيئة السكك الحديدية

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