غدا.. فتح شارع السودان باتجاه أرض اللواء أسفل كوبري ناهيا

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، فتح شارع السودان في الإتجاه القادم من أرض اللواء باتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبري ناهيا، صباح غد الأحد، بعد غلقه لمدة 3 أيام.

وبحسب بيان، يأتي ذلك نتيجة أعمال رفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية، اتجاه محور الزمر تحديداً بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الأوسطي-الجزء الثاني) لمشروع محور الزمر والذي يبدأ من كوبري الخشب حتى مناطق أرض اللواء.

وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، كلف رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات.