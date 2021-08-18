"سعفان" يناقش مع نائب رئيس المصريين بالسعودية أوضاع المواطنيين وتوفير فرص عمل لائقة

كتب- يوسف عفيفي:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين، ودور مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارح، في توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية، فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة.

وبحسب بيان اليوم، أثنى نائب رئيس الاتحاد العام، على دور مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم، مؤكداً أن الملحق العمالي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن هناك تغييرا جذريا في رعاية العمال المصريين، كما أن هناك تعاون قائم حالياً بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية في إيجاد حلول عرفية للمشكلات التي تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها، مقدما الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذي يقوم به لتطوير عمل مكاتب التمثيل في الخارج للوصول بها للصورة التي أصبحت عليها الآن.

ودعا حنفي، إلى ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كافة الخدمات لهم، وعودة طرح فكرة التأمين علي العمالة المصرية بالخارج، مؤكدا أنه سيقوم بطرحها على الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لما فيها من مزايا تعود العامل وأسرته في حالة الوفاة .

وأكد "حنفي" أن الاتحاد سيظل درعا واقيا لحماية ورعاية المصريين بالخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي، كما سيظل مؤيداً داعما لجهود القيادة السياسية المصرية للنهوض بوطننا الحبيب ورعاية عمال مصر بالخارج .

ومن جانبه قال وزير القوى العاملة، إن فكرة التأمين علي العمالة المصرية في الخارج من خلال وثيقة طرحت من قبل كي تغطي حالة الوفاة - لا قدر الله - إذا لحقت بالمؤمن عليه أثناء أقامته بأي دولة أجنبية أو خلال تواجده في مصر خلال فترة الإجازة، وذلك خلال فترة التأمين، فضلا عن أية إصابات جسمانية نتيجة حادث، مشيرا إلي التأمين يمتد ليشمل حالات الوفاة بحادث، والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وتكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة، وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائياً بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفي.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة "سجل نفسك" عبر بوابة وزارة القوي العاملة المصرية ، مؤكدا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم علي إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون علي اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل .

وأكد الوزير، أن ملف مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية والأجنبية كانت أولى اهتماماته عند توليه مسئولية وزارة القوي العاملة، كأحد القضايا الشائكة التي كان يجب العمل عليها وتقوية نقاط ضعفها منوها إلى المتابعة اللحظية لأوضاع المصريين بالخارج لحظة بلحظة، بهدف حل مشكلاتهم التي تواجههم في أماكن عملهم دون تأخير، لافتا إلى أنه يوجه دائماً مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بضرورة التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وتوطيد العلاقات معهم بهدف رعاية حقوق العمالة المصرية بحل كافة مشاكلهم وشكواهم .

وتابع سعفان: إننا نقوم بصفة دورية بإعداد كتيبات من خلال مجلة العمل التي تصدر عن طريق الوزارة ، بظروف وشروط العمل بالدول العربية ، ويتم توزيعها علي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لاسترشاد العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج أو في دول العمل ، بهدف أن يكون العامل المسافر للخارج مُطلع على قانون العمل والتأمينات في البلد المسافر إليها، ومعرفة حقوقه والتزاماته، حتى لا يقع في خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله.