تسببت في حرائق بتركيا وتستمر أسبوعين.. الأرصاد تحذر من موجة الحر

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منطقة المتوسط تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من كل عام.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة على تونس، جنوب إيطاليا، اليونان، مصر، ليبيا، جنوب تركيا.

وتابعت الهيئة: "أدي ارتفاع الحرارة إلى اندلاع الحرائق في الغابات التركية وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوعين كاملين".

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري يشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن ارتفاع الحرارة هذا الأسبوع نتيجة زيادة تعمق منخفض الهندس الموسمي، والذي أثر على ارتفاعات في درجات الحرارة على الجزيرة العربية يمتد إلى شرق وجنوب أوروبا، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع ستشهد مناطق شرق وجنوب أوروبا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة لم تشهدها منذ مدة كبيرة.

وأكد شاهين، أن النصف الأول من الأسبوع الحالي تسجل الحرارة على القاهرة 40 درجة، لكن النصف الثاني من الأسبوع تتراوح درجات الحرارة بين 41 و42 في الظل، وتصل لـ44 درجة على المناطق الجنوبية.​