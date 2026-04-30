افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التشطيبات والديكور والأجهزة المنزلية، وذلك بحضور أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.

ويُقام المعرض، بحسب بيان وزارة التموين، الخميس، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو، بدعم ورعاية من الوزارات المختصة، تحت شعار “معرض واحد بـ100 مشوار”، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة في السوق المصري.

وأشاد الوزير بحجم المشاركة الكبيرة والتنظيم المتميز، مؤكدًا أن هذه المعارض تمثل منصة مهمة لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، مع إتاحة منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أن المعرض يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية من خلال تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وإتاحة المنتجات مباشرة من المصنع، بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحقيق أسعار أكثر تنافسية، فضلًا عن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.

وأشار إلى اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لما لها من دور في تحقيق التوازن بالسوق وتوفير معروض متنوع من السلع والمنتجات، بما يدعم استقرار الأسعار.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 90 شركة مصرية رائدة، تقدم أحدث موديلات عام 2026 في مجالات السيراميك والبورسلين، والأدوات الصحية، والمطابخ، والأبواب، وأنظمة UPVC، وحلول المنزل الذكي، إلى جانب الأثاث والأجهزة الكهربائية، لتوفير تجربة متكاملة للزوار.

كما يقدم المعرض عروضًا حصرية وتخفيضات مباشرة من المصنع، مع أنظمة سداد مرنة تشمل التقسيط بدون فوائد على الأجهزة الكهربائية، إلى جانب برامج تمويل تصل إلى 36 شهرًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً، مع توفير خدمات تنظيمية متكاملة لتسهيل حركة الزوار، وسط توقعات بإقبال كبير.

ويأتي تنظيم هذه الدورة استمرارًا لنجاحات المعرض السابقة، باعتباره منصة تجمع بين الصناعة والابتكار والتصميم، بما يدعم تنمية السوق المحلي وتوفير حلول متكاملة للمواطنين في مجالات التشطيب والتجهيزات المنزلية.