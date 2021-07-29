Masrawy logo white

"المؤتمر" يشارك في الأجندة الوطنية لمواجهة أثار التغير المناخي

10:55 م الخميس 29 يوليه 2021
"المؤتمر" يشارك في الأجندة الوطنية لمواجهة أثار التغير المناخي

حزب المؤتمر

(مصراوي):


شارك حزب المؤتمر، في جلسات ورشة عمل لمواجهة الآثار المترتبة عن قضايا التغير المناخي التي نظمها مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية وتم إطلاق برنامج (شركاء في المناخ).

وأوضح الحزب في بيان له، اليوم الخميس، أن البرنامج يهدف إلى مستقبل أكثر استدامة عن طريق وضع اجندة وطنية مشتركة بين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره السلبية، يأتي ذلك في إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدني مع الحكومة في مواجهة اثار التغيرات المناخية.

وتضمنت المشاركة عدد من نواب برلمانيين وقيادات حزبية من الأحزاب الممثلة برلمانيًا وقيادات لمنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع البيئة، حيث يأتي البرنامج كفرصة لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا التغير المناخي لوضع أجندة وطنية لمواجهة الآثار المترتبة عن قضايا التغير المناخي.

حزب المؤتمر قضايا التغير المناخي التغير المناخي مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية شركاء في المناخ

الخبر التالى:

​​في ثاني حلقاته من الأراضي الفلسطينية.. "بيت للكل" يستضيف رئيس الوزراء الفلسطيني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -شديد الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا