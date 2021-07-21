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القاهرة: إيقاف أعمال مخالفة بناء في الزاوية والمعادي الجديدة (صور)

03:27 م الأربعاء 21 يوليه 2021
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(مصراوي):

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة، جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وفي هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين من إيقاف أعمال مخالفة بعمارة رقم 10 ص أ الشطر العاشر بالمعادي الجديدة وتم إزالة الأعمال في المهد.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء من إيقاف أعمال بناء مخالف في العقار رقم 9 شارع محمد السيد هيبة من ش سلامة عفيفي الخرطة الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحذر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة من أن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

البناء المخالف محافظ القاهرة اجازة العيد عيد الأضحى خالد عبد العال

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