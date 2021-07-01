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حسين زين يشيد بحلقة برنامج صباح الخير يا مصر من داخل العاصمة الإدارية الجديدة

08:13 م الخميس 01 يوليه 2021
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كتب- مينا غالى:

قدم برنامج صباح الخير يا مصر، الخميس، حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة فى بث مباشر على مدار ثلاث ساعات تجولت فيها كاميرات البرنامج فى المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة والذي كان حلمًا تحول إلى واقع ونجحت السواعد المصرية في تدشين مرحلة جديدة من العمران بمعدلات إنجاز غير مسبوقة على مساحة تجاوزت الـ714 كيلو متر مربع.

وتناول البرنامج المشروعات التنموية الرائعة التى أنجزت بالعاصمة من الوزارات الحكومية، والمدينة الرياضية ومدينة الثقافة والفنون والفنادق السياحية.

وأجرى البرنامج عدة لقاءات مع المسئولين عن تنفيذ المشروعات والمهندسين والعمال.

وعقب انتهاء الحلقة قام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالاتصال بفريق عمل البرنامج وقدم لهم التحية والشكر على هذه الحلقة التى تظهر جهود الدولة المصرية فى التنمية بمختلف المجالات وأثنى زين على مهنية واحترافية البرنامج فى التناول والعرض لتفاصيل تنفيذ المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية والجهد والعمل الكبير ، وبما ستحققه من مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

العاصمة الإدارية صباح الخير يا مصر حسين زين الوطنية للإعلام

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