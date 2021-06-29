فقدنا رمزا كبيرا.. كبار رجال الاقتصاد والفن والرياضة ينعون أنسي ساويرس

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كتب- عصام خضيري:

نعى كبار رجال السياسة والاقتصاد والفن والرياضة في مصر والوطن العربي- رمز الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري الراحل أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس، مؤسس ورئيس مجموعة شراكات أوراسكوم.

وفي (الألبوم المرفق بالأعلى يمكنكم قراءة نعي المشاهير والمؤسسات الخيرية والاقتصادية ورجال الأعمال)، الذين أثنوا على حكمته وخبرته الاقتصادية الكبيرة؛ حيث كان الفقيد رمزا اقتصاديا كبيرا، وله إسهامات عديدة في دعم المبادرات الرئيسية بقطاعي التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأسس المهندس الراحل أنسي ساويرس شركة أوراسكوم، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات في مصر في عام في عام ١٩٦٧، بالشراكة مع شركات عالمية.

وتوسعت أعمال الشركة وتنوعت بمساعدة أبنائه، فتم تطوير مجموعة شركات أوراسكوم إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: (أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، أوراسكوم للفنادق والتنمية، وأوراسكوم للإنشاء).

وشغل الراحل منصب رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء، والشركة المصرية للأسمنت، وشركة أوراسكوم للتجارة، وأوراسكوم لأنظمة التكنولوجيا.

كان الرئيس الفخري لشركة موبينيل للاتصالات، وعضو في مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة ومجموعة أوراسكوم للفنادق.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تشارتس إيجيبت للتأمين، وجمعية الشبان المسيحية في القاهرة، وجمعية رجال الأعمال المصرية الاسكندينافية.

وأسهم الفقيد الراحل في بناء وتأسيس مؤسسة ساويرس الخيرية منذ إطلاقها في عام 2001، حيث شغل منصب مستشار مجلس أمناء المؤسسة، وأطلق واحد من أوائل وأهم برامج المنح الدراسية المقدمة من المؤسسة، وهو برنامج أنسي ساويرس، الذي أسهم في دعم وتمويل 90 من الطلاب المصريين المتميزين للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير من أكبر الجامعات الأمريكية المرموقة.

كما أولى اهتمامًا خاصًا للتعليم الفني والمهني، من خلال منحة دراسية لدعم الطلاب المصريين المتفوقين للحصول على دبلوم فني من معهد الدون بوسكو، بالإضافة إلى مبادرات لدعم وتطوير المدارس الفنية.