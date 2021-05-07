توجيهات السيسي بالتركيز على مشروعات توطين التكنولوجيا بقناة السويس أبرز اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة-(أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا لرفع تصنيف الموانئ المصرية على خريطة الملاحة العالمية.

وقالت ( صحيفة الأهرام ) تحت عنوان "توطين التكنولوجيا والتصنيع وتوفير فرص العمل .. الرئيس: رفع تصنيف الموانئ المصرية على خريطة الملاحة العالمية " إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعظيم مشروعات منظومة الموانئ والخدمات البحرية، بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوي الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث عرض يحيي زكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية للقناة، وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة، من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستجدات التطوير الجاري بميناءي العين السخنة والعريش، خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، مشيرا إلى الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وكذا إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.

كما تم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية للقناة، بالتعاون مع كبري شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي تستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة، مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.

فيما قالت ( صحيفة الجمهورية ) تحت عنوان "تحديث شبكات كھرباء جنوب الوادي باستثمارات 3.8 مليار جنيه .. شاكر: إدارة تكنولوجيا خفض للأعطال.. تلبية للاحتياجات والمشروعات التنموية" إن وزارة الكهرباء انتهت من تطوير شبكات سوهاج وأسـوان باستثمارات أكثر من 3 مـلـيـارات و 800 مليون جنيه مما أدى للتحسن الكبير في الخدمة المقدمة للمواطنين وانخفاض الاعطال وحماية مهمات الشبكة وتحقيق الرضا العام وتلبية احتياجات المشروعات التنموية والانتاجية وأصبحت كفاءة شبكة جنوب الوادي تضاهي شبكة محافظات الشمال وبهـا قـدرات كافية لتلبية متطلبات فورية لبرامج التنمية وادخـال احدث التكنولوجيات لإدارتها والقضاء على شكاوى الفواتير وتراكمات الاستهلاك والتقديرات الجزافية وتطوير مراكز الخدمة واستقبال المواطنين وفقا لأعلى المعايير الادارية والجمالية.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه أمس الـدكـتـور محمد شاكر وزيـر الكهرباء والطاقة ونائبة المهندس اسامة عسران من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي استمراراً للمتابعة الدورية للدكتور شاكر لخطط التطوير بشركات الـكـهـربـاء وفـي إطـار اهـتـمـام الـدولـة برفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين.

وأوضـح شاكر أن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الـجـودة، مـع اتخاذ الإجـراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضـاف أنـه في إطـار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمبادرة «حياة كريمة» لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا ۲۸ قرية بسوهاج و 5 قرى بأسـوان، تم تنفيذ المرحلة الأولى وانجاز باقي المراحل بنهاية العام المالي 2023 - 2024 ، كما قامت بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير لمرفق الكهرباء بالمدن الـجـديـدة، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمـدارس والري مما يسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن باستثمارات حوالي 600 مليون جنية .

من جانبها قالت (صحيفة الأخبار) تحت عنوان "الري": غرامات فورية لزراعات الأرز المخالفة ، إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وجه بالتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه ضد المزارعين المخالفين بزراعة أرز خارج القرارات المنظمة لـزراعـتـه حيث يعد الارز احد اكثر المحاصيل استهلاكا للمياه ويؤثر على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصى الاحتياجات المائية خلال الصيف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيـراد نهر النيل، لمتابعة موقف إيراد النهر للعام المائي الحـالـي. ووجـه عبد العاطي برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، وشدد على ضـرورة مـواصـلـة التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأوضـح أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عـلـى مـواردنـا المـائـيـة المحـدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 8/ 12 /2020 ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في ( 9 ) محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألفا ومائتا فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

كما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الموجة الحارة ترفع معدلات توريد القمح" إن لجـان تـوريـد الـقـمـح بالمحافظات شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وقـفـزت معدلات التوريد إلى مليون و 400 ألف طن خلال 20 يوما منذ بداية الـتـوريـد .. وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وإقبال المزارعين على حصاد المحصول.. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التوريد بنسبة أكبر قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد د.على المصيلحي وزير التموين، أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الاخـرى التي يصل عددها إلى 450 موقعا لاستلام القمح المحلي، وطالب رؤساء الشركات بتوفير الماسكات والمطهرات داخل نقاط الاستلام لتوزيعها على الموردين وقائدي السيارات إن لزم الأمر، إضـافـة إلـى التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

وتلقى د .على المصيلحي تقريراً مـن غـرفـة الـعـمـلـيـات المـركـزيـة لمتابعة استلام الأقـمـاح أكد أن نسب الـتـوريـد وصلت إلى 1 . 4 مليون طن قمح محلى منذ بدء فتح عمليات استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي ، وأشار التقرير إلى أن أكبر المحافظات في التوريد هي الشرقية تليها كفر الشيخ.

وأكـد أحـمـد كـمـال مـعـاون الوزير المتحدث الرسمي أن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع نـسـب عـمـلـيـات تـوريـد الأقماح وكذلك مدى الالتزام بالإجراءات الاحـتـرازيـة فـي مـواقـع التسليم ، وأكـد أن مـواقـع الاسـتـلام تفتح أبوابها امام المزارعين والموردين مـن الـسـاعـة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصراً خلال شهر رمـضـان المـبـارك، وأشـار إلـى أن العمل يستمر ببعض المواقع إلى الـ 9 مساء نظراً للإقبال الكثيف بها، كما أشار إلى أن الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد في 72 ساعة فقط خاصة أن وزارة المالية خصصت 16 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين دون خصم آية رسوم منهم.

وقالت (صحيفة الشروق ) تحت عنوان "الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك" تكثف وزارة الأوقاف من جهودها خلال الفترة الحالية، استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك والتي تم السماح بإقامتها في المساجد الكبرى، ضمن إجراءات احترازية الموضوعة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، 11 ضابطا لصلاة عيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط وجميع الإجراءات الاحترازية حتى تظل بيوت الله مفتوحة.

وقال جمعة في بيان له :"إن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأدائها في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، بجانب ارتداء المصلين للكمامات الطبية قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، مع استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق".

وقالت (صحيفة المصري اليوم) تحت عنوان "تشغيل أكبر مركز لـ«لقاحات كورونا» في أرض المعارض" أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز تطعيم أرض المعارض، أكبر مركز لتلقى لقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تشغيله بشكل تجريبي، أمس.

وذكرت الوزارة أن مركز تطعيمات أرض المعارض يعمل بطاقة 96 عيادة للحصول على اللقاح، ويستوعب نحو 10 آلاف شخص في اليوم الواحد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار توسّع الوزارة في مراكز تلقى اللقاحات، حيث يوجد 360 مركزًا، بالإضافة إلى 10 مراكز أخرى ستدخل العمل خلال أيام. ونشرت الوزارة فيديو عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء حول آخر استعدادات وتجهيزات مركز التطعيمات بأرض المعارض.

وفى موازاة ذلك، أعلنت شركة «موديرنا» البريطانية للتكنولوجيا الحيوية ابتكارها جرعة مُعززة جديدة من لقاحها ضد كورونا للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل، مؤكدة أن هذه الجرعة أثبتت فاعليتها ضد «الفيروس الأصلي» وتحولاته التي رُصدت للمرّة الأولى في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وذكرت الشركة أن بيانات المرحلة الثانية من التجارب السريرية أظهرت أن جرعة مقدارها 50 ملليجراما من لقاح موديرنا رفعت من نسبة الأجسام المضادة للفيروس فى الدم، لافتة إلى أن الجرعة المُعززة استهدفت بشكل خاص السلالة القادمة من جنوب إفريقيا وأثبتت فاعلية أكثر من جرعة اللقاح الأصلي، إذ إنها تجرى تجارب في الوقت الحالي على لقاح متعدد تنقسم مكوناته بالنصف بين الخليط الأصلي والخليط الذى يستهدف بشكل خاص «السلالة الجنوب إفريقية».

وأعلنت ممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاى، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستدعم مقترحًا بالتخلي عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات (كوفيد- 19)، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية للجائحة تتطلب إجراءات خارجة عن المألوف.

وقالت (صحيفة الوطن) تحت عنوان "الموازنة الجديدة ترفع مكافأة المعلمين والإداريين في يوليو" كشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021 - 2022، عن نية الحكومة زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، تطبيقاً للقانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم، وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها، والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري.

وأشار البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب لمراجعته، وطالعته «الوطن»، إلى أن تكلفة التطبيق تصل إلى 5.6 مليار جنيه سنوياً، وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.

وتعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل ويكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، حيث تشمل زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتباراً من بدء العام المالي الجديد.