بعد قليل.. الشركة المتحدة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن شراكة جديدة مع مجموعة mbc

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كتب- مينا غالي:

تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، للإعلان عن شراكة جديدة مع مجموعة mbc في مجال الإنتاج الدرامي والإعلامي.

ونظمت الشركة أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

وأعلن المهندس حسام صالح مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة من المشروعات المستقبلية، أبرزها إنشاء قناة إخبارية إقليمية، وهي واحدة من الأهداف التي عمل عليها مجلس إدارة القناة في الفترة السابقة.

كما شهد المؤتمر الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة وتمثل في: حسن عبد الله رئيسا وعضوا منتدبا، ود. أشرف سالمان عضوًا، وأ. محمد السعدي عضوًا، ود. محمد سمير عضوًا، وأ. عمرو الفقي عضوًا، وأ. تامر مرسي عضوًا.