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بالصور- جهاز أكتوبر يشن حملة مكبرة لوقف تغيير نشاط وحدات سكنية في عدة مناطق

09:23 م الجمعة 28 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الإدارات المختصة بالجهاز، نفذت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، استهدفت (الحي العاشر - منطقة أبو الوفا بجنوب الأحياء - الحي الأول ومحور جمال عبدالناصر).

وأضاف النجار، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بالحي الـ10 المجاورة 6 عمارات 93، 53، 20، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بمنطقة أبوالوفا، جنوب الأحياء السكنية عمارة 88.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة تمكنت أيضا من إيقاف أعمال بالعمارة رقم 44 حي 6 مجاورة 8 لتحويل الوحدة من سكنى إلى تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد النجار، عدم التهاون مع أي مخالف، ومحاسبة أى مقصر، مع استمرار المتابعة والرصد.

الوحدات السكنية عادل النجار مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة

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