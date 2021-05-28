صور.. جولات ميدانية لطلاب "الزراعات الصحراوية" في محطة بحوث جنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء "فرع رأس سدر"، جولة ميدانية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية بمحطة بحوث جنوب سيناء "مركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر"، لتدريب الطلاب وتأهيلهم على الممارسة الميدانية، وتنمية قدرتهم على استيعاب المعارف عن طريق ربط العلوم النظرية بالتطبيق الفعلي.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن التدريب الميداني للطلاب هو أهم ما يميز النظام التعليمي في البرامج والمجالات الأكاديمية المختلفة لجامعة الملك سلمان، ويمثل مجال الخبرة الأولى للطالب من خلال تطبيق ما تعلمه في البيئة الحقيقية، ويعطي الطالب فرص التعامل مع مختلف الضغوط التي قد يواجهها في سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى خلال الزيارة اطلاع الطلاب على طرق الزراعة في ظل الظروف المناخية المختلفة، والظروف الصعبة للتربة مثل زيادة الملوحة و ندرة المياه، وإعطاء الطلاب فرصة لتطبيق ما تعلموه، وزيادة خبراتهم في التعامل والتفاعل مع ذوي الخبرة في مجال العمل، وإتاحة الفرص لهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية في مجال تخصصهم.

وأوضح أن تواجد الطلاب داخل البيئة الزراعية الحية يتيح لهم الفرصة لتطبيق النظريات على أرض الواقع. والتدريب على الزراعة الحيوية للتعمق في الطبيعة، وتجربة جميع جوانب حياة المزارعين، حتى خارج الدورة التدريبية.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تدريب الطلاب بالأقسام العلمية وفقًا لخطة تدريب تقترحها الأقسام ويقرها مجلس الكلية، وتتضمن برامج التدريب زيارات علمية لمزارع ومعامل هيئات أو مؤسسات زراعية في مجال التخصص، وفقًا لبروتوكولات موقعة بين الكلية وبين هذه الجهات، ويجب على كل طالب تقديم تقرير حول ما تعلمه خلال التدريب الميداني وبعد انتهاء التدريب، وتسليم هذا التقرير لرئيس القسم ليجري تقييمه.