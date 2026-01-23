نافذة واحدة ومستندات رقمية.. تفاصيل آلية عمل منصة تقنين أراضي وضع اليد

قال الدكتور عبدالفتاح صديق، أستاذ الاستشعار عن بعد، إن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل نقلة نوعية نحو الشفافية والتنظيم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأراضي ووضع اليد بطريقة منظمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المنصة تعمل من خلال نافذة واحدة لتقديم المستندات المطلوبة وإدخالها رقميًا.

وتابع "صديق"، أن النظام الجديد يأتي في إطار قانون 2025 الذي ينظم عملية التقنين، موضحًا أنه يحدد الأسعار وفق معايير محددة وتشكيل لجنة متخصصة للتقييم، بما يضمن تحقيق العدالة بين واضع اليد والدولة.

وواصل: يوفر النظام قيد انتظار لكل طلب لتقليل الضغط على المواطنين وضمان حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن المنصة تقدم مرونة في سداد الأقساط للمزارعين والمستفيدين.

وشدد على أن هذا التيسير يشجع على الزراعة والاستثمار في الأراضي الزراعية ويزيد من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن عملية التقنين تخضع لمعايير تراعي مميزات كل منطقة وخصائص الأرض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأكد "صديق"، أن التحول الرقمي في هذا الملف يضمن مراقبة أفضل لجميع الإجراءات، مشيدًا بالمنصة باعتبارها خطوة نحو الشفافية وسهولة الإجراءات، مضيفًا أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل لملاك الأراضي والمزارعين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من الأراضي بشكل مستدام.

