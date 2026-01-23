شعبة المواد الغذائية تكشف توقعاتها لأسعار السلع في رمضان

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن البلاد تشهد استقرارًا في الأسعار وتوافرًا كاملًا للمنتجات.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر": عندنا مخزون استراتيجي يكفي ويفيض، من سنتين فيه استقرار في الأسعار ومفيش نقص في أي منتج.

وأضاف "الدجوي"، أن المبادرات الحكومية مثل "مبادرة اليوم الواحد" و"معارض أهلًا رمضان" تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار السوق، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل تعاونًا بين القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أنها تقدم أسعارًا مخفضة حيث يباع السكر فيها بـ27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ47 جنيهًا، والأرز بـ24 جنيهًا.

وتابع: الفرق بين أسعار المبادرة والسوق الحرة يكون في المتوسط 2 إلى 3 جنيهات للكيلو في بعض المنتجات، مؤكدًا أن الفروق بين المناطق المختلفة ترجع إلى ظروف تتعلق بتكاليف الإيجار والمكان وليست ناتجة عن شح في المعروض.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن جميع السلع الأساسية متوفرة في السوق بدون أي مشكلات، مؤكدًا بقوله: "السكر موجود في أي منطقة، والأرز كمان بكميات"، نافيًا وجود أي شح أو أزمة في توفير المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

وأكد الدجوي، أن حالة الاستقرار هذه تمثل ضمانة قوية للأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن وفرة المعروض والمخزون الاستراتيجي يحميان السوق من أي تقلبات مفاجئة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تدل على استمرار هذا الاستقرار في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم