الكنيسة: اتصالات رسمية للاطمئنان على صحة البابا تواضروس

كتب : أحمد العش

12:22 ص 23/01/2026

البابا تواضروس الثاني

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا مساء الخميس، أعلنت فيه أن البابا تواضروس الثاني تلقى خلال الأيام الماضية عددًا من الاتصالات الهاتفية من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، للاطمئنان على صحته، وذلك عقب الجراحة البسيطة التي أُجريت لقداسته مؤخرًا بأحد مستشفيات دولة النمسا.

وأوضحت الكنيسة، في بيانها، أن المتصلين أعربوا عن خالص تمنياتهم للبابا بالشفاء العاجل، وهنأوه بنجاح العملية الجراحية، ومن بينهم: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديرها لهذه المشاعر الصادقة، مشيرة إلى أن البابا يتمتع بحالة صحية مستقرة، ويثمّن اهتمام ومحبة جميع المتصلين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني النمسا

