وول ستريت جورنال: أمريكا تدرس انسحابا عسكريا كاملا من سوريا

وكالات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تدرس خيار الانسحاب العسكري الكامل من سوريا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية، تشمل المداولات الجارية داخل إدارة ترامب سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري الأمريكي، وصولا إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم داعش، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.

وأشارت وول ستريت جورنال، إلى أن أي قرار نهائي لم يحسم بعد، وأن النقاشات لا تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن التطورات المتسارعة خلال الأسبوع الماضي دفعت وزارة الحرب الأمريكية إلى التشكيك في جدوى مهمة الجيش الأمريكي في سوريا، عقب تراجع مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك بحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم: "أن قوات تابعة للحكومة السورية اقتربت بشكل خطر من مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية خلال عمليات ضد الأكراد، مشيرين إلى أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة واحدة على الأقل قرب إحدى منشآتها".

ويوم الأربعاء، بدأت الولايات المتحدة، نقل نحو 7 آلاف معتقل من أصل 9 آلاف إلى العراق، وسط مخاوف من احتمال فرار مقاتلين سابقين وأفراد من عائلاتهم مع تحركات القوات الحكومية للسيطرة على منشآت الاحتجاز.

وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت في وقت سابق من عدد من المواقع العسكرية الأصغر في شمال وشرق سوريا، في خطوات وصفت حينها بأنها إعادة تموضع، ضمن مسار تقليص تدريجي للوجود العسكري، مع الإبقاء على مواقع استراتيجية مرتبطة بمهام مكافحة داعش ودعم الشركاء المحليين.