"خارجية الشيوخ": عرض كوشنر لإعمار غزة يشبه عروض المطور العقاري

كتب : حسن مرسي

12:35 ص 23/01/2026

الدكتور محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن عرض مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لمشروع إعادة إعمار غزة يشبه "عروض مطور عقاري"، حيث يركز على عناصر الجذب مثل ناطحات السحاب دون معالجة الأسس العملية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أشار النائب، إلى الجانب الإيجابي من اللقاء الثنائي المصري الأمريكي والعلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الرئيسين، مؤكدًا التوافق في الملفين الكبيرين "غزة وإثيوبيا".

وتابع رئيس اللجنة: "نحن نتعامل مع موضوع سلاح حماس، وموضوع إدارة القطاع من قبل اللجنة التكنوقراطية، وموضوع إعادة الإعمار"، مؤكدًا أن عرض كوشنر لم يتعامل مع الجوانب السياسية والأمنية.

وأضاف "كمال"، أن عرض كوشنر لمخطط غزة يشبه عروض مطور عقاري لمشروع جذاب، موضحًا: "الحقيقة لما بيكون في مطور عقاري في القطاع الخاص بيكون متأكد من كيفية تمويل المشروع".

وتساءل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، عن كيفية تأمين الأرض والمباني وضمان عدم تدميرها مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك العديد من الجوانب لا توجد لها إجابات واضحة حتى الآن خاصة فيما يتعلق بالأمن والتمويل.

وأشار إلى التحدي الأساسي في مجلس السلام، مؤكدًا أنه يضم طرفين متناقضين: الأول عربي (مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر وتركيا) ويتمسك بالمبادرة العربية للسلام، والثاني إسرائيلي يرفض الخطة ويعتبرها "كلام خيال"، متابعًا أن الهيكل التنفيذي يتكون من 3 مجالس، أهمها مجلس التكنوقراط الفلسطيني الذي سيعمل على الأرض.

الدكتور محمد كمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جاريد كوشنر مشروع إعادة إعمار غزة

