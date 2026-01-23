أبرزها هشاشة العظام.. توصيات مؤتمر الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس

افتتح الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فعاليات المؤتمر الدولي العشرين الذي نظمه قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، برئاسة الأستاذة الدكتورة هبة الله الشامي، رئيس القسم ورئيس المؤتمر.

وأكدت الدكتورة هبة الله الشامي، أن مؤتمر القسم يُعد منارة علمية رائدة وواحدًا من أكبر المؤتمرات السنوية المتخصصة، بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء الروماتيزم والطب الطبيعي وإعادة التأهيل من الجامعات المصرية، إلى جانب خبراء من مختلف التخصصات ذات الصلة.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث الأبحاث العالمية وخطط العلاج الحديثة في مجال الروماتيزم والطب الطبيعي، وتقديمها بصورة عملية من خلال جلسات علمية مشتركة وورش عمل متخصصة على أعلى مستوى، بما يسهم في رفع كفاءة الأطباء والارتقاء بالمستوى العملي والعلمي، إلى جانب دوره المجتمعي من خلال تسليط الضوء على الأجهزة التعويضية ودعم ذوي القدرات الخاصة.

حضر المؤتمر الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا صلاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق يوسف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتناول المؤتمر برنامجًا علميًا مكثفًا شمل أكثر من 25 جلسة علمية متخصصة، تنوعت بين محاضرات رفيعة المستوى وجلسات نقاش تفاعلية لمناقشة الحالات الإكلينيكية المعقدة والنادرة، ما أتاح تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتطبيق العلمي.

وأثمر المؤتمر عن مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها: دعم وتأهيل شباب الأطباء من خلال برامج تدريب مستمرة، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الطبية الحديثة والذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي بالعادات الصحية للوقاية من هشاشة العظام، والتأكيد على أهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية، ومتابعة أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، فضلًا عن التأكيد على التكامل بين التخصصات المختلفة في مجال التأهيل الطبي وعلاج إصابات الملاعب لضمان رعاية طبية آمنة ومتكاملة.

