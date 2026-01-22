إعلان

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج

كتب : حسن مرسي

10:25 م 22/01/2026

النائبة مها عبدالناصر

قالت النائبة مها عبدالناصر، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة قبل نهاية يناير لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.

وأضافت مها عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، مشيرةً إلى أهمية تقييم مدى توافقه مع العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة العاملين بالخارج.

وأوضحت وكيلة اللجنة، أن المناقشة ستتطرق لتفاصيل الإعفاء السابق وأسباب إلغائه الآن، مؤكدة حرص اللجنة على أداء دورها الرقابي من خلال حوار واضح وشفاف مع الحكومة، مع دراسة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرار، والبحث عن بدائل لا تُحمّل المواطنين أعباء إضافية.

وتابعت: "مجلس النواب يضع مصلحة المواطن أولًا"، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي كافة الأبعاد.

وردًا على ما تردد بشأن تأثير القرار على تحويلات المصريين بالخارج، أكدت أن هذا الكلام "ترويج إخواني لا أساس له على الأرض".

النائبة مها عبدالناصر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب اتصالات النواب

