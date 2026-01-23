شعبة الدواجن: الأسعار قد ترتفع قليلًا في رمضان لهذه الأسباب

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تشهد طفرة كبرى في الطاقة الإنتاجية للدواجن، مشيرًا إلى أن العدد السنوي وصل إلى مليار دجاجة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر": النهارده عندي طاقة إنتاجية كبيرة جدًا متواجدة، وده أدى إلى انخفاض الأسعار إلى 53 و54 و55 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف رئيس الشعبة، أن الأسعار الحالية مستقرة عند 63 جنيهًا للكيلو في المزرعة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وصول سعر الكيلو إلى 100 جنيه، قائلًا: الكلام مش مظبوط.. 63 في المزرعة تعني 73 أو 75 جنيهًا للمستهلك بحد أقصى، وهوامش المحلات تتراوح بين 10 إلى 12 جنيهًا.

وعن توقعاته للأسعار خلال شهر رمضان، قال رئيس شعبة الدواجن: السعر مرشح أن يرتفع جزئيًا، مشيرًا إلى أن هناك متغيرات موسمية تزيد من التكاليف، مؤكدًا أن أهمها هو ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في التدفئة، حيث تتضاعف ساعات التشغيل في الشتاء، مما يرفع تكلفة تربية الكتاكيت.

وأشار إلى عامل آخر وهو زيادة الإنفاق على التحصينات البيطرية لمقاومة الأمراض الوبائية التي تنتشر في فصل الشتاء، موضحًا أن هذه التكاليف الإضافية هي التي قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار، وليس ندرة في المعروض، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية الحالية والمتمثلة في 14 مليون أمهات تضمن تغطية احتياجات السوق بالكامل.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم