إعلان

مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لسحب القوات الأمريكية من فنزويلا

كتب : مصراوي

12:55 ص 23/01/2026

مجلس النواب الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قرار يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب القوات العسكرية الأمريكية من فنزويلا، فيما يضغط الديمقراطيون على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون للحد من عدائية الرئيس في نصف الكرة الغربي.

أبلغت إدارة ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض في فنزويلا، وتعهدت بالحصول على موافقة الكونجرس قبل إطلاق أي عمليات عسكرية كبرى هناك. لكن الديمقراطيين دفعوا بأن القرار ضروري في أعقاب المداهمة الأمريكية التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك بعد تصريحات ترامب بشأن خطط للسيطرة على صناعة النفط في البلاد لسنوات مقبلة.

ويعد تصويت الخميس أحدث اختبار داخل الكونجرس لمدى المساحة التي سيمنحها الجمهوريون لرئيس خاض حملته الانتخابية على أساس إنهاء تورط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية، لكنه بات يلجأ بشكل متزايد إلى الخيارات العسكرية لفرض إرادته في نصف الكرة الغربي.

وامتنع معظم الجمهوريين حتى الآن عن فرض قيود على ترامب عبر التصويت بشأن صلاحيات الحرب.

واتهم النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الديمقراطيين بطرح مشروع قرار صلاحيات الحرب للتصويت "نكاية" في ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الأمريكي ترامب سحب القوات العسكرية الأمريكية من فنزويلا الكونجرس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
علاقات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
زووم

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
توضيح مهم من "المحامين" بشأن تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية
أخبار مصر

توضيح مهم من "المحامين" بشأن تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية
ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة