إعلان

برلمانية تسأل: لماذا تنتهي باقات الإنترنت المنزلي سريعًا رغم زيادة الأسعار؟

كتب : حسن مرسي

12:32 ص 23/01/2026

النائبة إيرين سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنها كانت قد أعدت طلبًا رقابيًا منذ فترة طويلة بشأن أزمة انتهاء باقات الإنترنت المنزلي المبكر، مشيرةً إلى أنها تضعه على رأس أجندتها الرقابية قبل كل دور انعقاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشكاوى بدأت تتزايد منذ عام 2024 مع إعادة تسعير الشركات للباقات وتحويل الكابلات إلى فايبر.

وأضافت أن المواطنين دفعوا ثمن هذا التطوير، وكان من المتوقع حصولهم على خدمة كاملة مقابل الزيادة في السعر.

وتابعت أن الشكاوى وصلتها من مختلف محافظات الجمهورية ومن فئات عمرية متنوعة، مؤكدةً أنها لمست المشكلة بنفسها كمستخدمة، وأن الناس تشتكي بنفس النمط رغم اختلاف أسعار الباقات، لافتةً إلى أنها قارنت تسعيرة مصر بدول أخرى ووجدت أنها مرتفعة جدًا مقارنة بالخدمة المقدمة.

وأشارت إلى أن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية وليس رفاهية، خاصة مع الدراسة والعمل عن بُعد، مشددةً على ضرورة رفع صوت المواطنين بشكل صريح أمام جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لمعرفة كيفية حساب الجيجا بايت وتسعيرها، وطالبت بإجابة واضحة وشفافة تُرضي المواطنين.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائبة إيرين سعيد باقات الإنترنت المنزلي حزب الإصلاح والتنمية أزمة انتهاء باقات الإنترنت المنزلي المبكر جهاز تنظيم الاتصالات وزارة الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو
رياضة عربية وعالمية

لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة