قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنها كانت قد أعدت طلبًا رقابيًا منذ فترة طويلة بشأن أزمة انتهاء باقات الإنترنت المنزلي المبكر، مشيرةً إلى أنها تضعه على رأس أجندتها الرقابية قبل كل دور انعقاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشكاوى بدأت تتزايد منذ عام 2024 مع إعادة تسعير الشركات للباقات وتحويل الكابلات إلى فايبر.

وأضافت أن المواطنين دفعوا ثمن هذا التطوير، وكان من المتوقع حصولهم على خدمة كاملة مقابل الزيادة في السعر.

وتابعت أن الشكاوى وصلتها من مختلف محافظات الجمهورية ومن فئات عمرية متنوعة، مؤكدةً أنها لمست المشكلة بنفسها كمستخدمة، وأن الناس تشتكي بنفس النمط رغم اختلاف أسعار الباقات، لافتةً إلى أنها قارنت تسعيرة مصر بدول أخرى ووجدت أنها مرتفعة جدًا مقارنة بالخدمة المقدمة.

وأشارت إلى أن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية وليس رفاهية، خاصة مع الدراسة والعمل عن بُعد، مشددةً على ضرورة رفع صوت المواطنين بشكل صريح أمام جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لمعرفة كيفية حساب الجيجا بايت وتسعيرها، وطالبت بإجابة واضحة وشفافة تُرضي المواطنين.

