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بينهم جمال مبارك ومحمد علاء.. 36 صورة ترصد جنازة ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة

06:42 م الأربعاء 19 مايو 2021
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  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
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كتب - يوسف عفيفي:

تصوير: مصطفى الشيمي

​شيع العشرات، اليوم الأربعاء، جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ابنة المحامي فريد الديب، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي وافتها المنية اليوم.

ويرصد "مصراوي" بالصور جنازة الراحلة، حيث حضر تشييع الجنازة جمال مبارك ومحمد علاء مبارك، والإعلامي أحمد موسى، والكابتن زكريا ناصف وعدد من أقارب وأصدقاء الدكتورة إيمان فريد الديب.

وتوفيت صباح اليوم الأربعاء ابنة المحامي فريد الديب جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر من عائلة الديب،إن إيمان ابنة المحامي الكبير توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن أعداد الإصابات في مصر تجاوزت حاجز ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي، وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط.

جنازة ابن فريد الديب مسجد الشرطة إيمان فريد الديب فريد الديب جمال مبارك علاء مبارك

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