تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة "الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور، وذلك خلال جولته اليوم بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور، باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حاليًا في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وخلال تفقده عددًا من خطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور علي فودة، مدير التطوير بالشركة، حول خطوط إنتاج التمور المتنوعة، كما تناول معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن مساحة المصنع تبلغ 1080 مترًا مربعًا، ويبلغ عدد العمالة 200 عامل، ومن المستهدف زيادته ليصل إلى 250 عاملًا.

وأوضح أن متوسط حجم الإنتاج السنوي يبلغ 1160 طنًا، بينما يصل متوسط حجم الإنتاج الشهري إلى 96 طنًا، ويبلغ متوسط حجم إنتاج دبس التمر شهريًا 41.6 طنًا، ومن المستهدف زيادته ليصل إلى 83.2 طنًا شهريًا، كما يبلغ متوسط إنتاج التمر بالمكسرات 55 طنًا شهريًا، ومن المستهدف زيادته إلى 80 طنًا شهريًا، لافتًا أيضًا إلى أن متوسط عدد عبوات التمر بالمكسرات التي يتم إنتاجها شهريًا يتراوح ما بين 87 ألفًا إلى 90 ألف علبة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمعدلات إنتاج المصنع وجودة المنتجات، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل إضافة نوعية للمنطقة الصناعية، وتسهم في توفير فرص عمل عديدة للشباب، كما تسهم في زيادة الصادرات المصرية من التمور إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما حرص رئيس الوزراء على لقاء العاملين للاطمئنان على بيئة العمل، حيث استفسر منهم عن طبيعة الأجور والحوافز والمكتسبات التي يحصلون عليها، وأكد العاملون أنهم يحصلون على عوائد مادية مناسبة، كما يتمتعون بامتيازات أخرى، معربين عن رضاهم عن بيئة العمل داخل المصنع.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

