رئيس الوزراء يتفقد مصنع "غازي لاند" لتصنيع منتجات الألبان

كتب : محمد نصار

01:46 م 04/04/2026
    رئيس الوزراء يتفقد مصنع غازي لاند لتصنيع منتجات الألبان (2)
    رئيس الوزراء يتفقد مصنع غازي لاند لتصنيع منتجات الألبان (4)
    رئيس الوزراء يتفقد مصنع غازي لاند لتصنيع منتجات الألبان (3)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "غازي لاند" لتصنيع منتجات الألبان، وذلك أثناء زيارته التي يقوم بها اليوم للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

وخلال تفقد مراحل الإنتاج بالمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من السيد أحمد غازي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح أن المصنع يقع على مساحة 1440 مترًا مربعًا، ويتمثل نشاطه الرئيسي في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية.

وأضاف أن حجم الإنتاج يبلغ 600 طن سنويًا، من منتجات متنوعة تشمل: أجبان موزاريلا، وأجبان سوري، وشيدر (مطبوخ ومسوي)، ورومي (مطبوخ ومسوي)، وجبن طري، وجبن مطبوخ ومعجون، وقشدة، وصوصات، وكريمة لباني، والألبان السائلة والمتخمرة، والعصائر، والمواد المضافة والمكملة، والمنتجات المجففة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن نسبة الصادرات تصل إلى نحو 50% من حجم الإنتاج الكلي للمصنع، وأن هناك خططًا مستقبلية لزيادة هذه النسبة واستهداف عدد من الأسواق الدولية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا عددًا من منتجات المصنع الموجهة إلى السوق المحلية وإلى العديد من الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن حجم العمالة بالمصنع يصل إلى 115 عاملًا.

وفي ختام جولته في أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة المنتجات وتنوعها، مجددًا تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة في دعم وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تعزز دور مؤسسات القطاع الخاص، وتحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.

منتجات الألبان رئيس الوزراء مصنع غازي لاند

