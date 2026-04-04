كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الجهات المعنية داخل قطاع الكهرباء تتجه إلى دراسة مقترح يهدف إلى توحيد آلية حساب استهلاك العدادات الكودية، من خلال تطبيق سعر موحد للكيلووات/ساعة في بعض شرائح الاستهلاك، بما يسهم في تبسيط منظومة المحاسبة وتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في احتساب الفواتير.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"مصراوي"، إلى أنه بحسب ما يجري تداوله داخل القطاع، فإن التصور المطروح يتضمن اعتماد سعر موحد قد يصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وذلك في إطار إعادة تنظيم آليات تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتقليل الفروقات بين المشتركين في أسلوب المحاسبة داخل نفس المنظومة.

وكانت آلية المحاسبة للعدادات الكودية قد اعتمدت خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ أغسطس 2024، على سعر استرشادي بلغ نحو 2.14 جنيه لكل كيلووات/ساعة، قبل أن تظهر توجهات لإعادة تقييم هذا السعر في ضوء المتغيرات الاقتصادية واحتياجات تطوير منظومة التسعير.

ويأتي هذا التوجه ضمن مراجعة شاملة تستهدف إعادة هيكلة آلية المحاسبة بالعدادات مسبقة الدفع والكودية، عبر توحيد معادلات الاستهلاك بين مختلف شركات التوزيع، بما يضمن اتساق التطبيق وتلافي أي اختلافات في أساليب الحساب من منطقة إلى أخرى.

ووفقًا للمقترح، فإن تطبيق سعر موحد أو آلية موحدة للاحتساب من شأنه أن يسهم في تبسيط قراءة الفاتورة الكهربائية للمشتركين، وتقليل معدلات الشكاوى الناتجة عن اختلاف التقديرات أو تباين طرق التطبيق، إلى جانب دعم توجهات تحسين كفاءة التحصيل.

ومن المنتظر، حال إقرار هذا التوجه، أن يتم تطبيقه ضمن إطار أوسع لمراجعة دورية لشرائح وأسعار استهلاك الكهرباء، بما يراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج ومتطلبات العدالة الاجتماعية واستقرار الخدمة.



اقرأ أيضًا:

8 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو

انفراد| زيادة أسعار شريحة واحدة للكهرباء المنزلي والتطبيق بدأ



