المصري الديمقراطي يبحث تعديل قانون الإيجار القديم

كتب : محمد نصار

03:28 م 04/04/2026

حوار مجتمعي حول الإيجار القديم بالمصري الديمقراطي

استقبل المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، وفدًا من اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة الأستاذ شريف الجعار، وذلك في إطار جهود الحزب لفتح حوار مجتمعي شامل حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

تناول اللقاء استعراض المشكلات الراهنة المرتبطة بملف الإيجارات، حيث استمع كامل والبياضي إلى رؤية ومقترحات وفد الاتحاد بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية الملحة.

رؤية الحزب في مشروع القانون الجديد

أكد قيادات الحزب خلال الاجتماع أن الحزب يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، وأبرزها:

- حماية المستأجرين: التأكيد على عدم السماح بطرد المستأجرين القدامى وضمان استقرارهم.
- التوازن المادي: إقرار زيادات إيجارية مدروسة لا تفوق القدرة المالية للمستأجرين ولا ترهق كاهلهم.
- السلم المجتمعي: صياغة حلول تمنع الاختلالات القائمة وتراعي أوضاع غير القادرين.

من جانبه، ثمن وفد اتحاد المستأجرين، الدور الذي يقوم به المهندس باسم كامل والدكتور فريدي البياضي، مشيدين بالدعم المتواصل والجهود التي يبذلها نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) للوصول إلى صيغة تشريعية منصفة تحفظ حقوق المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تشاورية يعقدها الحزب مع جميع الأطراف المعنية، إيمانًا من كامل والبياضي بأن التشريع الجاد يجب أن ينبع من الاستماع المباشر لأصحاب المصلحة، لضمان خروج قانون عادل يخدم الاستقرار المجتمعي.

اقرأ أيضًا:

8 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو

انفراد| زيادة أسعار شريحة واحدة للكهرباء المنزلي والتطبيق بدأ

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق