تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "فيردي فودز" للصناعات الغذائية، وذلك أثناء زيارته التي يقوم بها اليوم للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمصنع، إلى شرح من المهندس حسام جلال، العضو المنتدب للشركة، الذي أوضح أن المصنع يُقام على مساحة 1800 متر مربع، ويتمثل النشاط الأساسي في تجهيز وتصنيع وتعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات والبقوليات والمخللات.

وأضاف أن حجم الإنتاج يبلغ 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة المعبأة آليًا يوميًا، ويصل حجم الإنتاج السنوي إلى 3000 طن، وجارٍ العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 4500 طن سنويًا.

وأكد العضو المنتدب أن نسبة الصادرات تصل إلى 95% من حجم الإنتاج بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار، ويبلغ عدد العمالة حاليًا 30 عاملًا.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مراحل الإنتاج، ومنها استلام المادة الخام، والسلق، والتبريد، والغسيل، والفرز، مشيدًا بمنتجات الشركة في توفير مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة المعبأة للسوق المحلية والتصدير للخارج.

