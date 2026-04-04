إيران تطلب من السفن رفع أعلام دول صديقة لعبور مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:26 م 04/04/2026

مضيق هرمز

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إيران تطلب من السفن التواصل مع شركات وسيطة مرتبطة بالحرس الثوري.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن إيران تطلب من السفن أيضًا تغيير تسجيلها ورفع أعلام دول صديقة لعبور مضيق هرمز، ولكن العديد من شركات الشحن رفضت طلب إيران بتغيير دولة التسجيل.

وأشارت إلى أن حركة عبور السفن بمضيق هرمز ارتفعت قليلا لكنها لا تزال عند مستوى ضئيل.

وسمحت طهران لبعض السفن من الدول الصديقة بالعبور من مسار تم الموافقة عليه سابقاً، بينما هددت بقصف السفن المتحالفة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. ويبذل حلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك فرنسا جهوداً دبلوماسية مبدئية لتخفيف الأزمة ولكنها لم تسفر حتى الآن عن تقدم.

ومن جانبها، قالت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، السبت، إنها هاجمت السفينة MSC Ishika (ترفع علم ليبيريا) في مضيق هرمز، مضيفة أنها مرتبطة بإسرائيل.

