كشف مصدر بكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن تفاصيل سماع دوي صوت كبير بالقليوبية، صباح اليوم السبت، سمعه سكان مدن المحافظة، في بنها وطوخ وقها وقليوب وقراها التابعة.

وأفاد المصدر أن محولًا يقع في مدينة قليوب بقدرة 300 كيلو فولت أمبير، انفجر الموصل الخاص به؛ وهو ما أصدر صوت انفجار كبيرًا، ما أزعج المواطنين، متسائلين عن السبب.

وأوضح المصدر أن سبب دوي الصوت هو اختلال عجلة القيادة لسائق أوتوبيس؛ مما أدى إلى اصطدامه بكشك الكهرباء المذكور.

ونوه المصدر بأنه تمت معالجة المشكلة وعودة التيار سريعًا، وأنه لا داعي للقلق.