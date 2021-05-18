عبد العاطي: التعامل الحاسم والإحالة للنيابة العسكرية يهدف للحفاظ على المجاري المائية

كتب-أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل و وأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار عبد العاطي، الثلاثاء، إلى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وفى إطار الحملات المستمرة لمواجهة هذه التعديات ، فقد تم رصد قيام مجموعه من الجرارات الزراعية بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقه بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج ، بالاتفاق مع المزارعين أصحاب الأراضي الزراعية المطلة علي نهر النيل لتوسعة هذه الأراضي على حساب القطاع المائي لمجرى النهر ، وعلى الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدي على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

كما تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلاً بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدي بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين ، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان ، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته.

وتؤكد وزاره الموارد المائية والري على أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".