حسام السيسي عن مبادرة "عيدك عيدنا": وزارة النقل تسعى لتعزيز الثقة مع المواطنين

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود بكار:

قال العميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، إن فعاليات مبادرة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" تتم من خلال التعاون مع الجمعيات الخيريية، مشيرا إلى أن المبادرة شملت جمعية رسالة وبنك الطعام، وبنك الكساء.

وأضاف السيسي، لمصراوي، على هامش انطلاق المبادرة، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة ليست الأولى بالنسبة للوزارة مع شركائها، لافتا إلى عمل مبادرة إفطار صائم في المحطة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، إلى أن الوزارة هي وزارة خدمية في المقام الأول، وتعمل على تعزيز الثقة مع المواطنين من خلال إدخال البهجة على الأطفال.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مبادرة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا"، تحت رعاية وزارة النقل والمواصلات.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، والعميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، وأحمد عبدالهادي متحدث مترو الأنفاق، والعميد أحمد جاد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة السكة الحديد.​