نقابة المهندسين تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج لأعضائها حتى نهاية مايو 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، مد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتي نهاية مايو 2021، والذي كان مقرر إغلاقه مارس الماضي، مشيرة إلى أن ذلك استجابة لرغبة المهندسين وأسرهم ومراعاة الظروف الصحية التي تشهدها البلاد جراء جائحة كورونا.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، رئيس لجنة الرعاية الصحية، وقع بروتوكولًا جديدًا ينص على تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق النقابة على التليفون المحمول، مشيرة إلى أنه يتضمن حصول المهندس على خصومات للكشف الطبي بإحدى الشبكات يصل إلى 25% وخصم على الدواء المحلي يصل إلى 20%، والدواء المستورد والمستلزمات الطبية يصل إلى 10%.

وأشار المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، إلي أنه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق المحمول بعد اكتمال إجراءات التعاقد، لافتا إلى أنه تم توقيع البروتوكول تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام، وبحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، وأعضاء لجنة الرعاية الصحية.