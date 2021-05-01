الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال

02:03 م السبت 01 مايو 2021
الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر؛ بمناسبة عيد العمال.

وقال المجلس في بيانه: إن الاحتفال بعيد العمال يبعث السعادة والأمل في نفوس العمال المصريين؛ مضيفا: أن العمال لعبوا ومازالوا دورا وطنيا كبيرا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية.

وأضاف المجلس: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ منذ توليه حكم البلاد منحاز للعمال؛ الذين حصلوا على امتيازات لم تسبق من قبل؛ وأشار المجلس إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ دائما ما يؤكد على ضرورة مراعاة العمال والاهتمام بهم وخاصة غير المنتظمة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيسي عمال مصر عيد العمال

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